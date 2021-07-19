Токио, 19 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Nintendo опровергла заявление издания Bloomberg о том, что консоль Nintendo Switch с OLED-экраном принесёт компании больше денег, чем стандартная версия устройства. Соответствующее сообщение было опубликовано 19 июля на официальной странице разработчиков в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

https://twitter.com/NintendoCoLtd/status/1416986986464776192

Компания не дала никаких дополнительных подробностей, а лишь назвала заявление Bloomberg «неверным». Помимо этого, представители Nintendo заверили, что компания в ближайшее время не планирует выпускать другие вариации консоли Switch.

Напомним, что в начале июля Nintendo анонсировала обновлённую версию консоли Switch c 7-дюймовым OLED-экраном. Она поступит в продажу в октябре 2021 года.