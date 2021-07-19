Канберра, 19 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В связи с продлением карантина в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, власти штата пообещали выплатить компенсации владельцам пострадавших от локдауна компаниям. Однако из-за большого наплыва желающих получить выплаты от местного правительства 19 июля сайт, на котором происходит регистрация для оформления платежей, вышел из строя. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

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Отмечается, что на данный момент оформить ковид-выплаты сумели только 1 000 человек.

В загруженном объявлении на сайт говорится, что техническая поломка вызвана «беспрецедентным спросом». Журналисты Nine News пишут, что сетевая ошибка также затронула онлайн-сервисы для подачи заявок на получение других выплат.

В сообщении о неполадке сайта подчеркивается, что бизнесмены «не упустят» свою возможность получить обещанные денежные средства, если подадут заявку после устранения технических неполадок.