Даниловский район, Волгоградская область, 19 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Несовершеннолетний работник погиб при разгрузке зерна в крестьянско-фермерском хозяйстве в Даниловском районе Волгоградской области. Подростка засыпало тоннами пшеницы, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, 18 июля 17-летний работник во время разгрузки КамАЗа, гружённого зерном, упал в зерноприёмник. Подростка засыпало 14 тоннами пшеницы. Очевидцы происшествия немедленно принялись откапывать парня, однако от полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».