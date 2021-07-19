Красногорск, 19 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Число «тяжелых» пациентов с COVID-19 в Подмосковье не идет на спад. Об этом 19 июля сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

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Речь, в том числе, идет и о пациентах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«При этом количество пациентов на ИВЛ не снижается. То есть достаточно большое количество пациентов с тяжелым течением заболеваемости сохраняется», — сказала Стригункова.