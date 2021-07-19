Москва, 19 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Центральный банк РФ может еще больше ограничить в России предложение и, как следствие, еще сильнее разогнать инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Shabby-money.ru Инфляция

«Инфляция в России усилилась. Но поможет ли повышение ключевой ставки побороть ее именно сейчас? Здесь надо понять ее причины. Обычно инфляцию разделяют на инфляцию спроса и инфляцию предложения. Первая возникает из-за резкого увеличения спроса на товары, возросшей деловой активности, пресыщения экономики деньгами. Вторая имеет своей причиной сокращение предложения по разным причинам: кризис производства, закрытие части предприятий. Убежден, что сейчас в России в большей степени наблюдается инфляция предложения», — сказал Ковригин.

Как полагает экономист, в настоящее время инфляцию в России разгоняет ограничение предложения.

«В пандемический 2020-й год много малых предприятий закрылось. Совокупный объём предложения уменьшился. Усилилась монополизация экономики. Повышение ключевой ставки — хороший метод борьбы с инфляцией спроса. Но сейчас у нас взрывного роста спроса нет! Нет и перенасыщения экономики деньгами. И зачем давить на производство? Такими темпами повышения ключевой ставки мы можем прийти к ещё большему ограничению предложения, а значит, и разгону инфляции!», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что серьезное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ начнется осенью 2021 года.