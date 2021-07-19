Москва, 19 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что Центральный банк РФ на ближайшем заседании повысит ключевую ставку на 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«Судя по риторике руководства ЦБ, вполне вероятен сценарий повышения ключевой ставки на один процент. Вместе с тем сейчас лето, обычно в эти месяцы деловая активность замедляется, темп инфляции тоже снижается. Я больше склоняюсь к тому, что регулятор повысит летом ставку на 0,5 процента, а активнее ужесточать денежно-кредитную политику будет осенью, — сказал Ковригин. — Ключевая ставка регулирует насыщение деньгами экономики. Она считается основным средством борьбы с инфляцией — чем выше ставка, тем выше проценты по вкладам и кредитам, больше стимулов сберегать, нежели тратить, меньше совокупный спрос. Но оборотной стороной повышения ставки является удар по производству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что до конца 2021 года ключевая ставка Банка России может вырасти до 7,5%. Экономисты считают такое ее значение максимальным.