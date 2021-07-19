Ульяновск, 19 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают каждые сутки регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 19 июля, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 1860 пациентов с коронавирусом. Из них за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15 человек.

Отметим, что за последние три недели, с 29 июня по 19 июля, это максимальное суточное количество скончавшихся от COVID-19. Минимальное количество зарегистрировано 2 июля: тогда умерли пять пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульяновская область получила две крупные партии вакцины «Спутник V»: 15 июля передано 12 600 комплектов, 18 июля — ещё 25 800 доз. Всего получено 250 тыс. доз данной вакцины от COVID-19.