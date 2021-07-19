Уфа, 19 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Башкирии намерены увеличить долю готовых продуктов из мяса местных производителей. Об этом 19 июля сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

TOrange.biz Сосиски

По его словам, Башкирия является крупнейшим производителем мяса в России. При этом власти региона хотят, чтобы в республике увеличивалась доля готовых продуктов из мяса местных производителей. Хабиров отметил, что на «Инвестчасах» не раз рассматривались проекты по переработке мяса. Некоторые из них уже реализованы в республике.

«Развивается наш Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов. Он известен далеко за пределами республики. Его пельмени, манты, учпочмаки разлетаются по всей стране прямо с конвейера. Предприятие ежегодно выпускает 5 тысяч тонн продукции», — сообщил глава региона, подчеркнув, что в там было решено запустить новый цех.

Он сообщил, что на реализацию данного проекта планируется направить 140 млн рублей. Инвестор намерен создать сто новых рабочих мест и увеличить в 1,5 раза объем выпускаемой продукции.

Хабиров отметил, что на ТОСЭР «Белорецк» зашел еще один резидент, который намерен выпускать мясные полуфабрикаты, вареное, соленое, запеченное, вяленое, копченое мясо.

«Проект по общим меркам небольшой, объем инвестиций — 3 млн рублей. Но для республики важен и крупный, и средний, и малый бизнес. Поэтому одинаково поддерживаем всех», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на поддержку предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции намерены 350 млн рублей.