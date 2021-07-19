Москва, 19 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Новую версию Правил дорожного движения (ПДД) требует от правительства РФ Михаила Мишустина лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на Киевском вокзале в Москве

«Мы требуем от МВД представить в правительство на утверждение новую версию ПДД, в которой должны быть отражены ключевые характеристики электросамокатов и электровелосипедов (масса, мощность, предельная скорость) и правила их вождения: для каких моделей необходимы права, номер, шлем и средства индивидуальной защиты, какие модели могут ездить по тротуарам, а какие — только по проезжей части, с какого возраста можно управлять таким транспортом и так далее», — заявил Миронов.

Надо «защитить людей от придурков, которые гоняют по пешеходным зонам на безумных скоростях», отметил парламентарий.

Кроме того, рассуждает депутат, новым видом транспорта нужны не только новые правила, но и свое место в дорожном движении, чтобы у велосипедистов, владельцев и арендаторов электросамокатов не возникало желание ездить по пешеходным зонам, для них должны быть доступны специальные участки проезжей части по аналогии с велодорожками.

«В том числе можно увеличить и активнее применять штрафы за парковку автомобилей на велодорожках», — предложил Миронов.

В России фиксируется рост числа наездов людей на электросамокатах на пешеходов.