В Госдуме предложили правила для электросамокатов
Москва, 19 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Новую версию Правил дорожного движения (ПДД) требует от правительства РФ Михаила Мишустина лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.
«Мы требуем от МВД представить в правительство на утверждение новую версию ПДД, в которой должны быть отражены ключевые характеристики электросамокатов и электровелосипедов (масса, мощность, предельная скорость) и правила их вождения: для каких моделей необходимы права, номер, шлем и средства индивидуальной защиты, какие модели могут ездить по тротуарам, а какие — только по проезжей части, с какого возраста можно управлять таким транспортом и так далее», — заявил Миронов.
Надо «защитить людей от придурков, которые гоняют по пешеходным зонам на безумных скоростях», отметил парламентарий.
Кроме того, рассуждает депутат, новым видом транспорта нужны не только новые правила, но и свое место в дорожном движении, чтобы у велосипедистов, владельцев и арендаторов электросамокатов не возникало желание ездить по пешеходным зонам, для них должны быть доступны специальные участки проезжей части по аналогии с велодорожками.
«В том числе можно увеличить и активнее применять штрафы за парковку автомобилей на велодорожках», — предложил Миронов.
В России фиксируется рост числа наездов людей на электросамокатах на пешеходов.