Ачинский район, Красноярский край, 19 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Ачинском районе Красноярского края следствие организовало проверку по факту вспышки коронавирусной инфекции в оздоровительном лагере «Сокол». Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

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Уточняется, что проверка проводится на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, в лагере «Сокол» в ходе меддиагностики выявили 18 случаев заражения коронавирусом среди детей. Выясняются причины произошедшего. Будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе проведения проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июля в Красноярском крае выявлено 85 129 носителей коронавируса, выздоровели 72 737 человек, скончались 4199 ковид-пациентов.