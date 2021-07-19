Сидней, Австралия, 19 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщил телеканал Nine News. Как отмечают журналисты, в настоящее время все указывает на то, что карантин в штате будет продлен после 30 июля.

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Премьер-министр штата Глэдис Бережиклян в ходе пресс-конференции отметила, что уровень вакцинации в Новом Южном Уэльсе должен быть намного выше, чем сейчас. По ее словам, для смягчения локдауна необходимо, чтобы от COVID-19 было привито не менее 80% от всего взрослого населения. По ее оценкам, этого можно достичь в ноябре.

«Я не собираюсь называть дату окончания [карантина] сегодня, пока мы не получим данные в эти ближайшие несколько дней и чуть позднее. Но я отмечу, что до тех пор, пока мы не достигнем целевых показателей по вакцинации, которые обеспечат обществу защиту, нам придется жить с некоторыми ограничениями», — заявила премьер-министр.

В настоящее время в больницах Нового Южного Уэльса с диагнозом COVID-19 находятся 82 человека. 24 пациента борются за свою жизнь в реанимации.