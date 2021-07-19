Москва, 19 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что глава российского государства Владимир Путин в ходе саммита в Женеве якобы предложил американскому коллеге Джо Байдену использовать военные базы России в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, было ли само предложение, представитель Кремля ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть».

Напомним, ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что российский лидер якобы предложил своему американскому коллеге задействовать в практических целях российские военные базы в Таджикистане и Киргизии, чтобы работать по Афганистану. Американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев.

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