Монако, 19 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. На аукционе Artcurial в Монако будет продан редкий Porsche 911 2.8 RSR. Об этом сообщается на сайте компании.

Artcurial Porsche 911 2.8 RSR

Стоит отметить, что это почти неизвестная версия Porsche. Производитель выпустил всего 49 экземпляров Porsche 911 Carrera 2.8 RSR. Кроме того, это первый Porsche 911, оснащенный мотором производительностью свыше 300 «лошадей».

Всего были выпущены две модели Porsche 911 Carrera 2.8 RSR с черным цветом кузова.

У модели легкая конструкция за счет пластиковых деталей и более легких панелей корпуса. Под капотом Porsche 911 Carrera 2.8 RSR стоит 2,8-литровый мотор мощностью 304 л. с.

Аукцион состоится 19 июля в Монако.

Ранее в Великобритании на аукционе был продан желтый («Racing Yellow») суперкар Porsche 918 Spyder из лимитированной серии.

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