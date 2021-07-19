Пермь, 19 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Глава Свердловского района Перми Андрей Усов подал в отставку, сообщает пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

Raion.gorodperm.ru Свердловский район Перми

Чиновник принял решение завершить работу в администрации и подал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Мэр Алексей Дёмкин принял отставку.

До 23 июля Андрей Усов находится в отпуске, затем он покинет муниципальную службу.

Стоит отметить, Андрей Усов возглавляет Свердловский район с октября 2015 года с перерывом в 2016—2017 годах. В этот период он являлся заместителем главы города, но впоследствии вернулся на должность замглавы района города. Ранее чиновник возглавлял УМВД по Перми.