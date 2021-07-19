Пекин, , 14:01 — REGNUM Власти Китая призывают Вашингтон немедленно и полностью снять блокаду с Кубы. Об этом 19 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

Как отметил официальный представитель китайского МИД, в течение 60 лет блокады со стороны США экономика Кубы, по данным кубинской статистики, понесла убытки в размере $144 млрд.

Также Лицзянь напомнил, что Генассамблея ООН 23 июня текущего года одобрила резолюцию с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы, которая была введена Вашингтоном. При этом за принятие резолюции проголосовали 184 государства, против — США и Израиль, и еще три воздержались — (включая Украину и ОАЭ).

«Мы призываем США немедленно и в полной мере снять блокаду с Кубы. Надеемся, что Вашингтон улучшит отношения с Гаваной в соответствии с целями и принципами Устава ООН и основными нормами международных отношений, это соответствует общим интересам народов США и Кубы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля стало известно, что в столице Кубы Гаване на манифестацию против беспорядков вышли более 100 тыс. сторонников республики.