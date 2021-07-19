Канберра, 19 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. 19 июля в Новом Южном Уэльсе, расположенном на юго-востоке Австралии, от COVID-19 скончалась женщина старше 50 лет. Ее смерть стала пятым летальным случаем в штате за время последней вспышки коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По данным журналистов, у скончавшейся женщины были двое детей-близнецов, которые ранее были оштрафованы за нарушение карантина при выезде из Сидней. Тест на COVID-19 одного из них оказался положительным.

Сейчас оба человека находятся возле домовладения матери в своих автомобилях, которые оцепили стражи правопорядка. Отмечается, что полицейская операция по-прежнему продолжается, поскольку местные власти решают, что с ними делать.

По состоянию на 19 июля всего в Новом Южном Уэльсе от COVID-19 умер 61 человек.