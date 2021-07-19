Варшава, 19 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook выразил соболезнования властям Германии и Бельгии в связи с наводнениями, которые обрушились на эти страны и привели к десяткам жертв.

(сс) terimakasih0 Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

«Наводнение в западной части Германии является беспрецедентным по своему масштабу. То же касается и Бельгии. Мы выражаем свои соболезнования жителям этих регионов, в том числе полякам, которые пострадали от этих внезапных природных катаклизмов», — говорится в сообщении.

Напомним, число погибших в результате наводнений в Западной Европе возросло до 190 человек, еще несколько сотен человек числятся пропавшими без вести. Это самое масштабное стихийное бедствие в Германии за последние 60 лет.

В Бельгии, в свою очередь, в результате наводнений погиб по меньшей мере 31 человек. Наводнения, вызванные продолжительными проливными дождями, также обрушились на Нидерланды, Люксембург, Швейцарию и Австрию.