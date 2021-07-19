Пенза, 19 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Пензе в отношении 17-летнего и 18-летнего жителей возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

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Установлено, что вечером 13 июля на железнодорожном переезде, расположенном на 699-м км перегона станция Арбеково — станция Пяша Куйбышевской железной дороги, выявлены два подозреваемых, которые днем в указанную дату разместили в «тайники-закладки» в лесном массиве на территории Пензенского района пять свертков с наркотическим средством общей массой 2,48 граммов.

Преступный замысел не удалось довести до конца, действия злоумышленников были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Молодым людям за совершение данного преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие выясняет все обстоятельства уголовного дела. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе по итогам 2020 года по незаконному обороту наркотиков пресечено 851 преступление. Для судебного решения направлено 351 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято более 36,6 килограммов сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

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