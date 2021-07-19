Уфа, 19 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» обменял защитника Андрея Зубарева в «Салават Юлаев». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба уфимского клуба.

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Зубарев, который является олимпийским чемпионом 2018 года, перешёл в «Салават Юлаев». Состав «Спартака» пополнит защитник Дмитрий Коробов.

В сезоне 2020/21 Зубарев сыграл 62 матча за «Спартак», в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля «Спартак» выставлял Зубарева на драфт отказов.