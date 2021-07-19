Москва, , 13:46 — REGNUM Институт кураторства позволит обеспечить единство проводимой в стране политики регионального развития, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В ближайшее время планирую детально погрузиться в проблемы каждого региона в составе округа. Вместе с губернаторами обсудим текущие вопросы и новые задачи социально-экономического развития. И, конечно, буду продолжать работу по текущей экологической повестке», — цитирует пресс-служба Абрамченко.

Для Сибири актуальными остаются проблемы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижения вредных выбросов в атмосферу, реабилитации водных объектов. На местах должны быть решены ключевые задачи в сфере экологии, перечислила вице-премьер.

«Отдельный блок касается развития сырьевого направления. Это недропользование и реализация реформы лесного комплекса. Сибирь — динамично развивающаяся территория, которая обладает высоким инвестиционным потенциалом. При этом, мы должны добиться баланса экологически стабильной обстановки и технологического развития», — подчеркнула Абрамченко.

В целом, по ее мнению, для достижения национальных целей развития необходима комплексная система управления, максимальное вовлечение федеральных властей в реализацию мероприятий на местах.

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