Ульяновск, 19 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Восстановлены стабильные поставки вакцин от COVID-19 в Ульяновскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального штаба по развитию региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Власти напоминают, что на минувшей неделе были перебои с поставкой вакцин, в настоящее время данный вопрос снят. 15 июля в Ульяновскую область передано 12 600 комплектов «Спутник V», 18 июля — ещё 25 800 доз.

Всего область получила более 271 тыс. комплекта вакцин от COVID-19, в том числе получено 250 тыс. доз «Спутника V», почти 12 тыс. доз «ЭпивакКороны» и 1760 комплектов «КовиВака».

По официальным данным, в настоящее время с учётом новых поступлений остаются неизрасходованными почти 33 тыс. комплекта вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно о том, что в Ульяновской области приостановлена массовая прививочная кампания первым компонентом из-за нехватки вакцин от COVID-19. Ранее предполагалось получение крупной партии 12 июля, но тогда передана только небольшая часть.