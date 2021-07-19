Москва, 19 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила субсидирования реализации авиабилетов по сниженным тарифам для семей с детьми. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

(сс) skeeze Самолет

В планах субсидирование перелётов по 46 маршрутам. Отмечается, что в списке есть города, популярные у туристов — Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

Стоимость перелёта со скидкой составит от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от маршрута. Ожидается, что льготные билеты смогут приобрести не менее 50 тыс. пассажиров за один год. В 2021 году на эту меры выделено 1,35 млрд рублей.