Краснодар, 19 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с нападением львицы на 13-летнюю девочку на базе отдыха в Краснодарском крае. Фигурантом дела по статье об оказании опасной для жизни и здоровья услуги стал 50-летний индивидуальный предприниматель, об этом сообщили 19 июля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Росии по региону.

IanZA Львица

Инцидент произошёл вечером 16 июля 2021 года на базе отдыха в селе Марьино Успенского района, на территории которой размещены клетки-вольеры с дикими животными, в том числе с львами, волками и медведем. По версии следствия, девочка подошла к вольеру, в котором содержались два льва, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животных. В это время лев ударил лапой по руке ребенка. Девочка получила травмы предплечья и кисти, её госпитализировали. Угрозы её жизни нет.

Установлено, что лицензия у индивидуального предпринимателя отсутствует. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.