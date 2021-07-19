Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение, согласно которому, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 20 июля, в Северной столице местами ожидаются грозы, а также усиление ветра скоростью до 18 м/с.

Борис Кустодиев. Гроза. 1919

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Согласно расширенному прогнозу синоптиков Петербурга, 20 июля ночью и днем в городе будет без существенных осадков. Вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный: ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит +16…+18 градусов, в окрестностях местами до +13 градусов, днем +23…+25 градуса.