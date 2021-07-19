Красногорск, 19 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 остается стабильным. Об этом 19 июля сообщали зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам чиновницы, каждый день на территории Подмосковья госпитализируют по 850−900 человек с коронавирусом.

«Что касается госпитализации. У нас в постоянном режиме ежедневно в стационарах находится больше 10 тыс. человек. Госпитализации стабильны — 850−900 человек в сутки мы продолжаем госпитализировать», — сказала Стригункова.