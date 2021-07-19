Новосибирская область, 19 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Ордынском районе Новосибирской области поисковики ищут 70-летнего мужчину, который ушёл в лес собирать дикоросы и пропал. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, о его местонахождении неизвестно с 8 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

В поисковой операции задействованы волонтёры. Работы осложнены отсутствием свидетелей и информации о том, с какой стороны мужчина вошёл в лес.

«По состоянию на 13 часов 19 июля поиски результатов не дали», — передаёт ведомство слова руководителя новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеси Яблонских.

Отмечается, что всего с начала июля в лесах региона потерялись шесть человек, пять из которых либо вышли самостоятельно, либо найдены спасателями. В большинстве случаев пропадали пожилые граждане в возрасте от 70 до 79 лет, собиравшие грибы и ягоды.