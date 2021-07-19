Пномпень, 19 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Режиссёр Элизабет Джейкобс снимает фильм «Украденные дети», рассказывающий о незаконном процессе усыновления детей из Камбоджи. Об этом 19 июля пишет издание Peopletalk.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Анджелина Джоли

По данным издания, в фильме будут приведены факты, подтверждающие обман биологических родителей усыновлённых детей со стороны агентства Лорин Галиндо. К услугам которого прибегали многие американские родители, желающие усыновить ребёнка из Азии, в том числе и актриса Анджелина Джоли.

В фильме будет фигурировать история Мэддокса Джоли-Питта, который был усыновлён артисткой в 2002 году. Как отмечает издание, у режиссёра фильма есть доказательства, якобы агентство Лорин Галиндо «выкупило» его за $100 у бедной семьи.

Добавим, что режиссёра картины Элизабет Джейкобс удочерила американская семья за пару лет до того, как Мэддокс стал сыном актрисы. Приёмные родители Джейкобс также воспользовались услугами агентства Лорин Галиндо.