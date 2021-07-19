Ярославль, 19 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Красноперекопском районе Ярославля в детском саду №241 «Дельфинёнок» отравилось несколько детей. Об этом сообщили родители в социальных сетях.

City-yaroslavl.ru Детский сад

Проблемы начались в ночь на 16 июля. В общем чате группы родители пожаловались на то, что у детей началась рвота.

«В скорые никто не обращался так как толку нет, все детей сами отпаивали. В группе 15 детей, на следующий день пришло только 5, остальные заболели, пара человек решили дома отсидеться», — написали в группе «Красный Перекоп — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города — никаких проблем в других группах детского сада не было.

«В других группах скачка снижения посещаемости не было, на рвоту никто не жаловался. Руководство детского сада в группе провели обработку по вирусной инфекции. Группа на карантин не закрыта», — сообщили в пресс-службе мэрии.

19 июля с проверкой пришёл Роспотребнадзор, специалисты разбираются в причинах произошедшего. Жалоб от родителей в администрацию и городской департамент образования не поступало.