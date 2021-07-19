Белград, 19 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. На административной линии между центральной Сербией и её южным краем Косово и Метохия на пропускном пункте Яринье сербская полиция 19 июля изъяла 6,7 килограммов наркотических веществ опиоидной группы.

Наркотики

Под подозрением в совершении преступления («незаконное производство и оборот опиатов») было задержано одно лицо, сообщили в МВД Сербии.

Полиция Сербии подозревает, что задержанный получил партию наркотиков в Албании и планировал перевезти ее в Белград ради дальнейшей продажи на территории города. Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике внутри автомобиля.

Напомним, что в конце июня на одном из пропускных пунктов на административной линии между центральной Сербией и Косово таможенники обнаружили у пассажирки рейсового автобуса около 17 килограммов наркотических веществ растительного происхождения.