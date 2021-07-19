Киев, , 13:38 — REGNUM Нынешнее руководство Украины и не могло выдать правильную реакцию на статью Владимира Путина, потому что оно заряжено на конфликт, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 19 июля, комментируя высказывания депутата Верховной рады Украины Рената Кузьмина.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Кузьмин заявил, что из-за отсутствия правильной реакции украинской власти на статью Владимира Путина о русском и украинском народах страну могут ждать тяжелые времена.

« Нынешнее руководство Украины и не могло выдать правильную реакцию на статью Владимира Путина. Оно заряжено на конфликт, на обострение украино-российских отношений, с одной стороны, и не способно организовать созидательную работу украинской экономики и социальной сферы — с другой.

Впрочем, это две взаимосвязанные стороны дела. Об этом ясно написал в своих размышлениях по поводу взаимоотношений и будущего украинского и русского народов председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Вот это — нормальная для украинского политика реакция на политический посыл от соседа, с которым для Украины связано всё.