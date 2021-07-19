Красногорск, 19 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Подмосковье заболеваемость COVID-19 снижается, но незначительно. Об этом 19 июля сообщали зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По ее словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, но стабильной.

«За прошедшую неделю (12−18 июля — прим. ИА REGNUM наметилось снижение по выявляемости случаев в день. Но это пока не значительные цифры — до 5%. Мы видим небольшое снижением», — сказала Стригункова.