Москва, 19 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин заблаговременно узнал от премьер-министра Михаила Мишустина о планах по закреплению за вице-премьерами федеральных округов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 19 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он добавил, что институт полномочных представителей президента и кураторство вице-премьеров никоим образом не подменяют друг друга. В отношении федеральных округов функции разделены, кураторы будут отвечать именно за их экономическое развитие.

По словам Пескова, правительство работает над реализацией планов в экономике, а полпреды координируют работу иных органов.

«Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Мишустин объявил о закреплении кураторства над федеральными округами за вице-премьерами.

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