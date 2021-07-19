Уфа, 19 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Более 12 млн рублей выиграл в лотерею житель Уфы. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба «Столото».

(сс) jackmac34 Лотерея

Сообщается, что выигрыш уфимца составил 12 771 700 рублей.

«Победитель сделал развернутую ставку в билете за 80 рублей и стал обладателем суперприза и приза лотереи «Спортлото «5 из 36», — говорится в сообщении пресс-службы лото.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что участник лотереи из Башкирии выиграл 1 923 804 рубля.