Чебоксары, 19 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Жителя Ульяновской области подозревают в мошенничестве в Чувашии под видом прокурорского работника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Фигурантом уголовного дела стал 35-летний ульяновец. По данным следствия, подозреваемый с мая по июнь 2021 года звонил заведующим детсадов в Козловском, Батыревском и Чебоксарском районах, представившись одним из руководителей прокуратуры Чувашии. Следствие установило, что он сообщал о внеплановой проверке и просил приобрести цветы для членов комиссий.

В прокуратуре отмечают, что двое потерпевших поверили мошеннику и перевели требуемые суммы. Подозреваемого в преступлениях ульяновца задержали и взяли под арест.

Дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). В настоящее время правоохранители проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

Правоохранители напоминают о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, а при поступлении подобных звонков рекомендуют «в корректной форме закончить разговор» и сообщить в полицию или дежурному прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении 32-летней горожанки, которую обвинили в мошенничестве под видом майора полиции: следствие полагает, что она взяла деньги за трудоустройство в Госавтоинспекцию.

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