Кызыл, 19 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Туве за минувшую неделю выросла на 45,7%. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Салчак, в настоящее время республика находится на пиковых показателях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня по суточному приросту Республика Тыва находится на первом месте в Российской Федерации и по Сибирскому федеральному округу», — отметила она на заседании регионального оперативного штаба.

Министр здравоохранения республики Анатолий Югай заявил о росте в связи с этим потребности в кислороде. Как отмечается, достигнута договоренность о поставке 200 баллонов из Абакана.

«В медицинских организациях имеется еще 300 баллонов, небольшой запас сохраняется на складе. Обеспокоенность вызвана перебоями сырья у поставщика», — отметили в минздраве.