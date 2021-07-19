Будапешт, 19 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Венгерская полиция арестовала 31-летнего гражданина Сербии, провозившего в минивэне с сербскими номерами десять нелегальных мигрантов из Сирии и Афганистана.

Мигранты

Венгерский патруль остановил машину на автотрассе в сторону Австрии, неподалёку от города Дьер.

Полиция вернула мигрантов на венгерско-сербскую границу. Против сербского гражданина было возбуждено уголовное дело о контрабанде людей.

Напомним, что в июне венгерская полиция задержала гражданина Сербии, который перевозил 14 нелегальных мигрантов из Афганистана. Обоим нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.