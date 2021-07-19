Абакан, 19 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Хакасии развёрнут военный госпиталь на сто коек, сообщили ИА REGNUM 19 июля в республиканском министерстве здравоохранения.

Army.mil Военный госпиталь

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Личный состав и медоборудование с военного аэродрома Шагол Челябинской области в Абакан 17 июля доставили два самолёта Ил-76В военно-транспортной авиации.

Медиков из Центрального военного округа разместили в Черногорском социально-оздоровительном центре им. А. И. Лебедя. Там будут лечить пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести коронавирусной инфекции.

Всего в Хакасию прибыли 67 военных врачей и младших медицинских специалистов. В распоряжении госпиталя имеется современное медицинское оборудование, необходимый запас лекарств.

По данным минздрава, 80 коечных мест, которые были заняты в центре им. Лебедя, разворачиваются на базе Республиканской больницы им. Г. Я. Ремишевской.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2021 года выявили 10 598 носителей коронавируса, выздоровели 8659 человек.