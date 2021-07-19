Воронеж, 19 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Движение по путепроводу над улицей Героев Сибиряков в Воронеже закроют с 21 июля для проведения капитального ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии 19 июля.

Дорожные работы

«В связи с проведением ремонтных работ, с 8:00 21 июля и до их окончания (максимальный срок — до 23:00 15 ноября) будет закрыто движение автотранспорта по путепроводу, соединяющему улицы Писателя Маршака и Олеко Дундича», — уточнили в администрации города.

В рамках капитального ремонта будет полностью разобрано дорожное покрытие, проведено устройство гидроизоляции сооружения, заменены деформационные швы, уложено новое покрытие и нанесена горизонтальная разметка. Стоимость работ составляет более 18 млн рублей.

«За три года мы провели реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц 9 Января — Антонова-Овсеенко — Героев Сибиряков, фактически заново построили путепроводы на улицах 9 Января и Ленина, провели капитальный ремонт моста через водосброс водохранилища и ремонт моста через р. Песчанка на улице Менделеева, разрабатываем проектно-сметную документацию на ремонт эстакады на улице Бурденко, на ряде объектов заменены деформационные швы. В рамках этой системной работы в текущем году будет отремонтирован ещё один путепровод, соединяющий улицы Писателя Маршака и Олеко Дундича», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр уточнил, что перед подрядчиком стоит задача ускорить, по возможности, производство работ, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

На период капремонта путепровода движение автобусов на будет направлено по следующим маршрутам: — №№ 7С, 20, 27, 52, 70А, 70М, 81, 88, 115 — с улицы Олеко Дундича по улице Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков (поворот на улицу Героев Сибиряков в районе ТЦ «Юго-Запад»), Писателя Маршака, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршрутам; № 113КТ — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту; № 113КШ — с улицы Олеко Дунчича по улице Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков (поворот на улицу Героев Сибиряков в районе ТЦ «Юго-Запад»), Писателя Маршака, далее по маршруту; №№ 37, 50, 88А — с улицы Героев Сибиряков по улицам Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршрутам; № 17 — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту.