В Воронеже закроют движение по путепроводу над улицей Героев Сибиряков
Воронеж, 19 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Движение по путепроводу над улицей Героев Сибиряков в Воронеже закроют с 21 июля для проведения капитального ремонта, сообщили в пресс-службе мэрии 19 июля.
«В связи с проведением ремонтных работ, с 8:00 21 июля и до их окончания (максимальный срок — до 23:00 15 ноября) будет закрыто движение автотранспорта по путепроводу, соединяющему улицы Писателя Маршака и Олеко Дундича», — уточнили в администрации города.
В рамках капитального ремонта будет полностью разобрано дорожное покрытие, проведено устройство гидроизоляции сооружения, заменены деформационные швы, уложено новое покрытие и нанесена горизонтальная разметка. Стоимость работ составляет более 18 млн рублей.
Мэр уточнил, что перед подрядчиком стоит задача ускорить, по возможности, производство работ, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
На период капремонта путепровода движение автобусов на будет направлено по следующим маршрутам: — №№ 7С, 20, 27, 52, 70А, 70М, 81, 88, 115 — с улицы Олеко Дундича по улице Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков (поворот на улицу Героев Сибиряков в районе ТЦ «Юго-Запад»), Писателя Маршака, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршрутам; № 113КТ — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту; № 113КШ — с улицы Олеко Дунчича по улице Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков (поворот на улицу Героев Сибиряков в районе ТЦ «Юго-Запад»), Писателя Маршака, далее по маршруту; №№ 37, 50, 88А — с улицы Героев Сибиряков по улицам Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршрутам; № 17 — с улицы Писателя Маршака по улицам Героев Сибиряков, Южно-Моравской, Героев Сибиряков, Олеко Дундича, далее по маршруту.