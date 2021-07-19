Тольятти, Самарская область, 19 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На АвтоВАЗе возобновился выпуск машин семейства LADA Granta и Niva. Об этом 19 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

Производство моделей LADA Granta и Niva было приостановлено 16 июля, что было связано с нехваткой электрокомпонентов.

«Работа сборочных линий по производству автомобилей семейств Granta и Niva возобновлена», — сообщил представитель АвтоВАЗа.

Он также добавил, что приставка выпуска моделей была связана с нехваткой комплектующих от компании «Bosch Самара». Стоит отметить, что это уже четвертая по счету приостановка производства автомобилей на конвейере АвтоВАЗа с начала лета текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля АвтоВАЗ приостановил на одни сутки производство автомобилей на платформе B0 (LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan и Renault Sandero).

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