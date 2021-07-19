Донецк, , 13:33 — REGNUM Власти Украины продолжат усугублять кризис в переговорном процессе, направленном на урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом пресс-секретарь делегации Донецкой Народной Республики в контактной группе Владислав Московский написал в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Видеоконференция контактной группы по Донбассу назначена на 21 июля. По словам Московского, очередной раунд переговоров в рамках минского формата пройдёт на фоне теракта, который совершили в Донецке украинские вооружённые формирования.

Такие действия Киева, а также заявления представителей украинской делегации говорят о том, что Киев продолжит усугублять кризис в переговорном процессе и наращивать степень эскалации конфликта, констатировал Московский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на газопроводе в Донецке произошёл мощный взрыв, без газоснабжения остались сотни домов. Власти ДНР возбудили уголовное дело о теракте.

Читайте также: В ДНР квалифицировали взрыв на газопроводе как теракт