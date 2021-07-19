Минск, , 13:26 — REGNUM Проблема нелегальной миграции из Белоруссии в Евросоюз, майский скандал с вынужденной посадкой пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту, а также ряд других проблемных вопросов были в центре внимания журналиста телеканала Sky News Arabia, который 19 июля взял интервью у Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В центре внимания также была тематика взаимоотношений Белоруссии с Западом и возможности диалога с ЕС, санкций и их влияния на экономику страны», — сказано в официальном сообщении.

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Главный редактор новостей канала Имад аль-Атраш поинтересовался также у руководителя постсоветской республики, будет ли официальный Минск участвовать в очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей неоднократно заявлял о вмешательстве ООН во внутренние дела постсоветской республики и обвинял международную организацию в обслуживании интересов Запада. В июне офис верховного комиссара ООН по правам человека в Минске был вынужден приостановить свою деятельность из-за давления белорусских чиновников.

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