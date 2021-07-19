Москва, , 13:24 — REGNUM Создание правительственной комиссии по региональному развитию и закрепление вице-премьеров кураторами федеральных округов — это решение в логике прямой и общей ответственности за повышение качества жизни всех граждан и единства возможностей для всех регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Здание правительства РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распределение личного кураторства регионов между вице-премьерами и создание правительственной комиссии по региональному развитию для координации действий под председательством Марата Хуснуллина, в большей степени ориентирует на конкретное совместное решение проблем регионов, и стратегию общего развития, устанавливает обязательность эффективного взаимодействия, достижение качественных результатов. Отвечая за инфраструктурные проекты как основу развития, благоустройства и социального благополучия, Марат Шакирзянович масштабирует их в целом по стране», — полагает Яровая.

В целом, по мнению вице-спикера Госдумы, решение премьер-министра Михаила Мишустина, принятое по поручению президента РФ Владимира Путина, «повышает ответственность правительства».

Замглавы правительства Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова — Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко — Центральный ФО, Александр Новак — СКФО, Юрий Борисов — Уральский ФО, Марат Хуснуллин — Южный ФО, Дмитрий Чернышенко — Приволжский ФО. Дальневосточный федеральный округ будет по-прежнему курировать Юрий Трутнев.

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