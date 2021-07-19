Минск, 19 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Нацбанк Белоруссии повышением ставки рефинансирования сдерживает потребительскую и инвестиционную активность. В дальнейшем ставка может быть поднята с нынешних 9,25% «вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%», констатировали эксперты ЕАБР в обзоре экономик стран-партнёров.

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По оценкам банка, руководство Белоруссии может не только провалить свой же официальный прогноз по инфляции (не более 5% за год), но и войти в стадию экономического спада. Об этом уже сейчас говорят темпы ВВП просоветской республики — «с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР около нуля в мае и июне».

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«Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности. В связи с этим ЕАБР сохраняет ожидания замедления роста белорусской экономики во втором полугодии», — сказано в публикации ЕАБР.

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