Москва, 19 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Цены на нефть в начале текущей недели реагируют на воскресное решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи. Об этом 19 июля сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, начиная с августа, экспортёры, входящие в данное соглашение, будут каждый месяц увеличивать добычу на 0,4 млн барр. в сутки, пока не возвратят на рынок всё прошлое оставшееся сокращение в 5,8 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года. При этом основные участники пакта — Россия и Саудовская Аравия — будут добывать равное количество нефти и в декабре 2021 г. выйдут на объёмы по 10,018 млн барр/сутки, отметил он.

Такое решение, считает эксперт, означает увеличение предложения на будущее. Поэтому котировки уже отвечают в понедельник заметным снижением с 73,2 к 71,5 долларов за баррель Brent. Кроме того, на них негативно воздействует усиление рисков из-за распространения штамма «Дельта» и повышение курса доллара на валютном рынке.

По его словам, в течение дня не запланированы значимые события или выход важной статистики. С технических позиций наиболее вероятный диапазон движения цен на день: 71−72,3 доллара за баррель Brent, отметил он.