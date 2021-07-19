Пенза, 19 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Пензенскую область накануне поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 7,5 тыс. комплектов. Порядка 4,5 тыс. находятся в транзите, сообщает 19 июля региональный минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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Всего с начала прививочной кампании поставлено свыше 280 тыс. комплектов антиковидных вакцин. Первым компонентом вакцинированы на сегодняшний день 256 976 человек. Полностью завершили вакцинацию более 177 тыс. жителей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область на прошлой неделе доставили 1,2 тыс. комплектов вакцины «Спутник V».

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