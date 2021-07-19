Петрозаводск, 19 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Бороться с бушующими в Республике Карелия лесными пожарами будут пожарные отряды из нескольких регионов, в том числе на помощь прибудут специалисты из Петербурга и Ленинградской области. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе администрации республики.

Vk.com/aparfenchikov Лесные пожары в Карелии (цитата страницы Артура Парфенчикова)

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов с просьбой предоставить дополнительную технику и пожарных. По решению МЧС России, 18 июля в Суоярвский район Карелии выдвинулась колонна «Невского спасательного центра» (из Петербурга, — прим. ред.) в количестве 100 человек личного состава и 13 единиц техники.

«По состоянию на 10:00 мск 19 июля поселок Найстенъярви Суоярвского района защищен от огня силами сводного отряда пожарных республики. 12:00 — расчетное время прибытия дополнительного отряда «Невского спасательного центра», — уточнили в администрации Карелии.

В районы республики в настоящее время прибывают пожарные из Мурманской и Архангельской областей. Согласно оперативному плану тушения пожаров, отряды из Мурманской области будут направлены в Сегежский район, из Архангельской области — в Пряжинский район. Кроме того, в планируется прибытие пожарных из Вологодской области. Также в Карелию прибудут пожарные поезда.

По данным ГУ МЧС России по Карелии, в настоящее время на территории республики действуют 37 очагов природных пожаров на площади 4300 га. Причина возникновения пожаров — аномально жаркая погода и человеческий фактор. Всего в тушении задействованы 142 человека и 36 единиц техники. Кроме этого, привлечена инженерная техника и два пожарных поезда. Вертолетом Ми-8 на очаги горения произведены 10 сбросов воды общим объёмом 50 тонн.