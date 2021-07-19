Ньон, Швейцария, 19 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии турнира прошла 19 июля в Ньоне (Швейцария).

Kieran Lynam Лига чемпионов

Первый матч пройдёт 3 августа, ответный — 10 августа. В случае ничейного результата по итогам двух матчей, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

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