Берлин, 19 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате вызванного сильными ливнями наводнения на западе Германии достигло 163. Об этом 19 июля сообщает немецкая газета Die Welt.

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При этом уточняется, что 117 человек из этого числа погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Также добавляется, что в настоящее время неясно сколько людей числится как пропавшие без вести. При этом отмечается, что на данный момент ситуация в зонах затопления улучшается.

Отметим, 18 июля стало известно, что общее число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями в Германии, достигло 156 человек.