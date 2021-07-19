Ярославль, 19 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Ярославцы разошлись во мнениях об обязательной вакцинации, введённой постановлением главного санитарного врача региона Александра Звягина.

Минобороны России Вакцинация

Корреспондент ИА REGNUM поговорил с сотрудниками организаций, где вакцинация обязательна.

«Обязательная вакцинация — это конвульсия и желание утрамбовать своё мнение, вместо попытки объяснить её необходимость. Меня никто не заставляет, никаких угроз не было, от коллег я такого тоже не слышал. Я давно бы привился, если бы это было удобно. Если профессионал мне говорит, что это сделать нужно, это полезно — не вижу причин ему не верить. Обязательную вакцинацию вводить неправильно, потому что мы существа социальные, живём в 21 веке, когда образование есть у каждой собаки, а образованные и умные люди должны договариваться — я не верю, что заставить ненавидеть весь мир смогли без обязаловки, а обосновать вакцинацию — нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM маркетолог в торговой организации Артём Пулин.

Но есть и сторонники обязательной вакцинации, причём в более жёстких формах, чем сейчас.

«Моя позиция достаточно жёсткая: вакцинация должна быть обязательной для всех, вне зависимости от их занятости, положения в пространстве, религии и так далее. С обязательными наказаниями за отказ или покупку сертификата. А пропаганду антивака приравнять к экстремизму. Единственные, к кому вопросов нет и быть не может, — это те, у кого есть медицинские противопоказания. Но при этом необходимо выполнение нескольких условий. То есть обеспечить доступность вакцины, её наличие в достаточном количестве для вакцинации всего населения. Желательно, вакцины разной, в смысле от разных производителей, пусть и за дополнительную плату. Нужно разработать, наконец, список противопоказаний для используемых вакцин, хотя бы первичный. Нужно перестать, наконец, органам госвласти переобуваться в прыжке: то ковид побеждён, то давайте вакцинироваться, то давайте, но не все, то не давайте и так далее. Ну и запрет массовых мероприятий на время вакцинации. Полный запрет, а не как обычно: Алые паруса, День уборщика, которые плавно перетекают в день массового заболевания ковидом», — сказал сотрудник ярославского вуза Евгений Мартынов.

Некоторые ярославцы рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что будут делать обязательную прививку несмотря на негативное отношение.

«К принудительной вакцинации отношусь отрицательно, так как у нас в стране есть статья в Федеральном законе о недопустимости принудительного медицинского вмешательства, да и не только она одна. Когда заставляют, то грубо нарушают все установленные законы. Также нет никакой внятной разъяснительной информации о необходимости ставить прививку. Одни говорят, что в этом нет смысла, так как вирус постоянно мутирует. Другие же настаивают на противоположном. Меня на работе просто поставили пред фактом, отказаться я не мог, так как последствия всего этого тоже неясны. Но, могу сказать, что многие мои знакомые идут на это добровольно. Во всякие теории заговора я не верю, но если вирус действительно видоизменяется в разного рода штаммы, то я просто не вижу смысла прививаться. Все-равно риск есть, и он постоянно растет», — сказал сотрудник Музея истории города Ярославля Ефим Байкалов.

Ярославцы говорят, что вакцинация шла бы быстрее, если бы у людей была возможность выбора, в том числе иностранных вакцин.

«Я определённо за вакцинацию изначально. Нет, меня не смущает её принудительность, так как мы сами видим, что народ не особо спешит делать ее. Другое дело, что правительство успело сделать все, чтобы заслужить недоверие народа, а сейчас идёт агитация из разряда: ну доверься мне. Ещё проблема в том, что не дают выбора чем вакцинироваться, то есть своеобразная монополия государства на твои права. Опять же вызывает внутренний протест. Нет, конечно, можно лететь в другую страну, прививаться там. Но почему я должна ставить под угрозу свое здоровье ещё раз, пока еду? Смешно слышать аргументы антипрививочников «неизвестно что там». Прививаться не страшно, страшно болеть ковидом. Я, муж, мои друзья и знакомые — многие переболели. Кто-то, к сожалению, умер. Вот это страшно. На работе никто не угрожал. Просто сказали — надо. Но мы и сами понимаем, что работаем с людьми и риски высокие. Я и так собиралась делать прививку», — сказала Анастасия Левченко, сотрудница музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол».

Некоторые ярославцы ещё не решили, будут ли выполнять требование о вакцинации.

«Я пока думаю прививаться или нет, но скорее всего придётся, потому что на работе требуют. Самой вакцины не боюсь, но за последствия переживаю. Неизвестно, как она поведёт себя в моем организме и как это повлияет на будущее деторождение. Если бы не было постановления о вакцинации в области, то скорее всего в ближайшее время не стала бы это делать. Все равно в какой-то мере это принуждение людей, работу терять никто не хочет», — рассказала работник детского образовательного центра Алина Чуренкова.

Главное опасение, которое высказывают жители — недостаточная, на их взгляд, изученность вакцин от коронавируса.

«Я против обязательной вакцинации, абсолютно не знаю, что от этого ждать. И не понимаю, почему у нас от гриппа, от энцефалита — прививки добровольные, а здесь — заставляют. С моими хроническими заболеваниями я просто не знаю, что будет, если делать прививку. Поэтому абсолютно это не поддерживаю», — поделилась опасениями директор магазина Юлия Лапшина.

«Работаю в торгующей организации. Руководство не угрожало, но доходчиво объяснило, что это не прихоть, а требование государства. Пытались найти возможность снизить количество прививающихся, но работающие удаленно, в декрете так же входят в расчет соотношения 60 на 40. Тех, кто откажется вакцинироваться и не имеет медотвода, у нас временно отстранят от работы без сохранения зарплаты. Вся эта ситуация очень напоминает прошлогоднюю: локдаун, когда финансовое бремя было возложено на плечи предпринимателей. Все это выглядит подло, конечно же, потому что я считаю, что каждый должен иметь право на выбор. Увольнение или отстранение от работы без сохранения зарплаты в случае отказа от прививки в нынешних условиях равносильно принуждению. Сам я не хочу прививаться, но пока коллектив в процессе обсуждения. Если не останется выбора — придется делать это против своей воли», — говорит маркетолог в торговой организации Александр Смирнов.

«Я не против вакцинации, поэтому буду прививаться. Да и выхода особо нет. Политика власти в отношении этого вопроса не нравится совсем: отсутствие выбора, отсутствие полной информации у населения, чего только стоят жалостливые рекламные ролики по телевизору, дифференциация общества, тупые высказывания политиков и ещё куча всего. Смотришь комментарии в интернете, все грызутся, все с пеной у рта что-то доказывают друг другу, развивают теории заговора… Кажется, что мы сами заслужили ад, в котором находимся. Прививаться на работе не заставляют. Но мы и работать толком начнём только осенью. Угроз вообще никаких. У всех вакцин есть побочки, вот за это страшно. Ну и страшно созданное облако над вакциной. А вопрос про обязательную вакцинацию вообще не должен быть. Конституция и все вытекающие, мы имеем право выбора», — говорит сотрудница ярославского вуза Анастасия Суслова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля на территории Ярославской области была введена обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. До 23 июля руководители организаций, сотрудники которых должны привиться, должны подать списки в больницы. Всего должны привить не мене 60 процентов сотрудников. До 4 августа первым компонентом вакцины и до 31 августа — вторым.