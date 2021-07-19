Москва, 19 июля 2021, 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 19 июля проведет онлайн-заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны на уровне вице-премьеров. Речь идет о контроле за уровнем социально-экономического развития регионов.
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