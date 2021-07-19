Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 19 июля проведет онлайн-заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Путин работает в Кремле. Сегодня (19 июля) в середине дня будет очень важное мероприятие. Президент возглавит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин определил кураторов регионов страны на уровне вице-премьеров. Речь идет о контроле за уровнем социально-экономического развития регионов.

Читайте подробнее: Мишустин назначит вице-премьеров курировать федеральные округа